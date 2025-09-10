Полиция показала эвакуацию из Яровой, где россияне убили 25 человек (видео)

Правоохранители отметили, что после удара авиабомбой, в полицию стали поступать заявки от жителей поселка об эвакуации.

В Нацполиции отметили, что эвакуационный рейс был сложным: по всему поселку горели дома из-за прилетов, а небо заполонили вражеские дроны.

Жители, увидев экипаж "Белый ангел", обращались за эвакуацией прямо на ходу.

"Полицейские подхватывали на борт всех желающих. Среди спасенных - мама с семилетней дочкой, а также маломобильная женщина. Сейчас все эвакуированные - в безопасности", - отмечается в сообщении.

"Белый ангел" — эвакуационные группы Нацполиции Донецкой области, которые занимаются эвакуацией жителей из населенных пунктов прифронтовых и оккупированных территорий области.

Группы созданы 1 декабря 2022 года по инициативе начальника Главного управления Нацполиции в Донецкой области Руслана Осипенко для обеспечения спасения жизни людей и оказания всесторонней помощи гражданскому населению в районах боевых действий.