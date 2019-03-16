Поліція перекрила вулиці навколо Адміністрації президента

На закриту територію можуть потрапити тільки мешканці прилеглих будинків

Правительственный квартал в центре Киева перекрыли для движения автомобильного транспорта накануне запланированных на 16 марта акций в связи с хищениями в оборонной сфере. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Машины полиции блокируют проезд на подходах к Администрации президента.

Таким образом перекрыты въезды на улицы Шелковичная, Институтская, Лютеранская, Садовая, Круглоуниверситетская и Липская.

На закрытую территорию могут попасть только жильцы близлежащих домов.

Фото: полиция перекрыла подъезды к АП

Как известно, на 12:00 субботы, 16 марта, в центре Киева запланированы массовые акции с требованием привлечь к ответственности виновных в хищениях оборонных средств.

Посольство США также опубликовало предупреждение в связи с митингом, который должен провести "Национальный корпус" в субботу на Майдане Независимости в Киеве.

Напомним, 9 марта произошли столкновения под Администрацией президента во время акции националистов, требующих арестовать бывшего замсекретаря СНБО Олега Гладковского и его сына за коррупцию в оборонном секторе.