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Сутички під АП: поліція відкрила кримінальне провадження

Новини » Надзвичайні події    09.03.2019 - 17:40
Сутички під АП: поліція відкрила кримінальне провадження
Фото: сутички під АП в Києві (Влад Красінський/РБК-Україна)

В результаті сутичок постраждали троє правоохоронців

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом сутичок під Адміністрацією президента у Києві, які стали сьогодні під час акції націоналістів, які вимагали притягнення до кримінальної відповідальності колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського та його сина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Києва у Facebook.

Як повідомляється, в результаті сутичок постраждали двоє працівників поліції та один нацгвардієць. Один з правоохоронців був госпіталізований з хімічним опіком очей.

Зазначається, що за фактом сутичок слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 КК України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Сутички під АП: поліція відкрила кримінальне провадження

Нагадаємо, сьогодні, 9 березня, у Києві відбулася акція націоналістів з вимогою заарештувати колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського і його сина, яких підозрюють в махінації з бюджетними грошима. Участь в акції взяли близько тисячі активістів.

Під час акції виникли сутички біля Адміністрації президента. Націоналісти спробували прорвати кордон силовиків. У хід пішли вибухові пакети, димові шашки і сльозогінний газ.

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