Поліція відкрила справу за фактом отруєння школярів у Дніпрі

Ілюстративне фото (УНІАН)

В Дніпрі з отруєнням госпіталізували 12 школярів

Поліція відкрила кримінальну справу за фактом отруєння школярів у Дніпрі. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

За даним фактом слідчими Шевченківського відділу поліції міста Дніпро відкрито кримінальну справу за ч. ст 2. 325 Кримінального кодексу України ("Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь"). Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.

Нагадаємо, 14 березня на навчання в школу в Шевченківському районі не з'явилися 512 учнів з 904. За неофіційною інформацією, 94 з них поскаржилися на погане самопочуття, 12 школярів госпіталізували в лікарню. Їм надається медична допомога.

В даний час в школі працюють співробітники відділу ювенальної превенції ГУНП в Дніпропетровській області. Також на місце виїхала санепідемстанція, яка з'ясовує причини погіршення самопочуття школярів.Причини погіршення стану здоров'я дітей та інші обставини події встановлюються.

Додамо, раніше у Баришівському районі Київської області вісім школярів госпіталізовані із симптомами отруєння після поїздки на шкільному автобусі.