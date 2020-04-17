Поліція заперечує рейдерське захоплення підприємства ОГКХ

Правоохоронці встановлюють обставини конфлікту в головному офісі державного підприємства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК), про рейдерське захоплення якого заявили у Фонді держмайна. Про це у коментарі РБК-Україна повідомили у прес-службі Національної поліції.

Так, наразі поліція виїхала на виклик до головного офісу підприємства ОГХК на вулиці Грінченко в Києві.

"Рейдерського захоплення ніякого немає. Там просто виник конфлікт між колишнім керівником компанії та теперішнім. На місце виїхала слідчо-оперативна група Нацполіції Солом'янського району. Вони розбираються в ситуації", - заявили в Нацполіції.

Так, наразі представники поліції встановлюють обставини виникнення конфлікту.

"За необхідності буде прийнята заява, будуть запрошені до управління для відібрання пояснень, щоб встановити всі обставини та причини конфлікту", - додали в прес-службі.

За словами прес-офіцера поліції Солом'янського району, ситуація точно не буде кваліфікована як рейдерське захоплення державного підприємства.

Нагадаємо, раніше у Фонді держмайна заявили, що зараз відбувається рейдерське захоплення підприємства ОГХК. У головному офісі компанії виник конфлікт між колишніми менеджерами та новопризначеним керівництвом.

Також РБК-Україна писало, що наприкінці січня була зафіксована перша в цьому році спроба рейдерського захоплення компанії. Дані про власника компанії "Профтим" було змінено на підставі підробленої довіреності.