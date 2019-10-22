Поліція може відкрити справу за забруднення повітря в аеропорту "Бориспіль"

Фото: аеропорт "Бориспіль" (kbp.kiev.ua)

Після викиду аміаку в аеропорту допомогу людям потрібна 50

Правоохоронці можуть відкрити справу за розповсюдження аміаку в аеропорту "Бориспіль", після якого постраждали 50 осіб. Про це повідомив директор департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, за територією аеропорту знайдені дві бочки для перевезення добрив.

"На місці в аеропорту було проведено медичний огляд 50-ти осіб. Працівниками ДСНС у взаємодії з Нацполіцією поза територією аеропорту "Бориспіль" було знайдено та виявлено дві ємності для транспортування мінеральних добрив. Надалі за визначенням причин цієї пригоди зараз займається Нацполіція", - заявив Демчук.

Також в ДСНС додали, що було зроблено 5 вимірів грунту і повітря поза аеропортом "Бориспіль". Поліція розглядає можливість внесення факту порушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"На даний час проводиться перевірка. За результатом перевірки буде прийнято рішення. Або відомості буде внесено до ЄРДР і починається досудове розслідування, або матеріали будуть списані. На даний час, на сьогодні запланований виїзд з фахівцями, вони також повторно зроблять заміри. Буде здійснено огляд бочок, які були знайдені. Після цього приймемо рішення", - додав він.

Нагадаємо, 21 жовтня в аеропорту "Бориспіль" 50 чоловік звернулися за медичною допомогою після викиду в повітря шкідливих речовин під час обробки полів. Одну людину доставили в лікарню.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Аеропорт "Київ" скасував кілька рейсів через туман. Це рейси авіакомпаній і WizzAir LOT.