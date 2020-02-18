Поліція відкрила кримінальне провадження щодо причетних до стрілянини у Миколаєві

Відносно обох чоловіків, які влаштували конфлікт зі стріляниною у середмісті Миколаєва, поліцейські розпочали кримінальні провадження. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції Миколаєва.

Так, 17 лютого до Центрального відділу поліції надійшло повідомлення про те, що біля закладу громадського харчування по вул. Адмірала Макарова відбувається конфлікт між двома чоловіками, під час якого один з них застосував зброю.

На місці події поліцейські з’ясували, що сварка виникла між водіями Toyota Land Cruiser Prado і Lexus через паркування автомобілів. 71-річний чоловік, який керував автомобілем Toyota, дістав пістолет, попередньо травматичної дії, та вистрелив у вікно автомобілю Lexus. А 27-річний пасажир а/м Lexus спричинив водію Toyota тілесні ушкодження.

Наразі слідство триває.

Нагадаємо, ввечері 15 січня в Інгульському районі Миколаєва сталася стрілянина. Невідомі зловмисника з автомобіля Mercedes Benz A 160 здійснили постріли у напрямку молодиків. Внаслідок стрілянини один із чоловік отримав ушкодження ноги, ще один - пошкодження на обличчі, а також удари по голові.

Пізніше стало відомо, що правоохоронці встановили місцеперебування трьох підозрюваних у причетності до стрілянини в Миколаєві. Того ж дня зловмисників, мешканців Миколаєва 23, 24 та 26 років, було затримано, однак пошуки четвертого учасника конфлікту продовжуються.