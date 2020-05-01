Поліція відкрила кримінальну справу через ослаблення карантину в Черкасах

Поліція відкрила кримінальну справу через рішення місцевої влади з 1 травня послабити карантин у Черкасах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Черкаської області.

Відзначимо, 30 квітня влада Черкас вирішила послабити карантин у місті, дозволивши з 1 травня роботу більшості магазинів, а також відвідування зелених зон і парків.

"Виходячи за рамки своїх повноважень, міськвиконком дозволив роботу перукарень, салонів краси, об'єктів спортивної інфраструктури, літніх майданчиків закладів ресторанного господарства, магазинів з продажу непродовольчих товарів, електротоварів, меблів, книжкової продукції, ринків та ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції та квітів, а також міських парків і скверів та розташованих на їх території атракціонів", - йдеться в повідомленні поліції

У відомстві пояснили, що прийняте рішення виконкому суперечить постанові Кабінету Міністрів № 211 "Про запобігання розповсюдження на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2".

"Таким чином керівництво міської ради зухвало ігнорує вимоги уряду України і свідомо у період пандемії піддає небезпеці містян і жителів області. І це при тому, що в Черкаській області зафіксовано 296 випадків захворювання коронавірусом", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що ці відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 325 Кримінального кодексу України.

При цьому силовики обіцяють штрафувати малий і середній бізнес в разі невиконання постанови Кабміну.

"З метою забезпечення виконання вимог чинного законодавства на території міста Черкаси поліцейські у складі мобільних груп будуть проводити превентивну роботу серед представників малого і середнього бізнесу, а в разі ігнорування заборони та невиконання законних вимог - притягувати порушників до адміністративної відповідальності за статтею 44-3 КУпАП", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що ослаблення карантину в Черкасах може призвести до катастрофічних наслідків. При цьому він пообіцяв, що діям місцевої влади буде дана оцінка правоохоронних органів.

РБК-Україна писало, що шляхом ослаблення карантину також пішла влада Житомира і Дніпра, починаючи з 1 травня послаблювати обмеження.

При цьому раніше в МОЗ попереджали, що країна ризикує потрапити під другу хвилю захворювань COVID-19 в разі передчасної відміни карантину.