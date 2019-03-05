Поліція відкрила три справи за порушення виборчої кампанії у Кіровоградській області

Загалом поліція отримала понад 10 повідомлень про порушення

Полиция Кировоградской области начала три уголовных производства за нарушение законодаства в рамках избирательной кампании 2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Всего с начала предвыборной кампании полиция области получила 103 сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства. На основании собранных материалов, полученных от граждан и представителей Гражданской сети ОПОРА, по 32 фактам составлено 39 протоколов об административном правонарушении.

"Кроме того, продолжается расследование в рамках двух уголовных производств, начатых по ст. 160 (подкуп избирателей) Уголовного кодекса Украины, по сообщению граждан о предложению от неизвестного лица денежного вознаграждения за агитационную работу и голосование в пользу одного из кандидатов", - добавили в пресс-службе.

Еще одно уголовное производство полицейские начали по факту хулиганства (ч. 1 ст. 296 УКУ). Обстоятельства происшествия выясняют следователи.

Напомним, за месяц до выборов 2019 спасатели приступили к проверкам избирательных участков по всей Украине. Инспекторы ГСЧС начали проверку состояния эвакуационных выходов и путей, противопожарного водоснабжения, средств тушения пожара.