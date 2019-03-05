Поліція відкрила три справи за порушення виборчої кампанії у Кіровоградській області

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Загалом поліція отримала понад 10 повідомлень про порушення

Поліція Кіровоградської області розпочала три кримінальних провадження за порушення законодаства у рамках виборчої кампанії 2019. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Національної поліції.

Загалом від початку передвиборної кампанії поліція області отримала 103 повідомлення про можливі порушення виборчого законодавства. На підставі зібраних матеріалів, отриманих від громадян та представників Громадянської мережі ОПОРА, за 32 фактами складено 39 протоколів про адміністративне правопорушення.

"Крім того, триває розслідування у рамках двох кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 160 (підкуп виборців) Кримінального кодексу України, за повідомленням громадян про пропозицію від невідомої особи грошової винагороди за агітаційну роботу та голосування на користь одного з кандидатів", - додали в прес-службі.

Ще одне кримінальне провадження поліцейські розпочали за фактом хуліганства (ч. 1 ст. 296 ККУ). Обставини пригоди з’ясовують слідчі.

Нагадаємо, за місяць до виборів 2019 рятувальники приступили до перевірки виборчих дільниць по всій Україні. Інспектори ДСНС почали перевірку стану евакуаційних виходів та шляхів, протипожежного водопостачання, засобів гасіння пожежі.