Поліція відкрила провадження через погрози журналістам "Радіо Свобода"

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом погроз колишнього радника екс-президента Віктора Януковича Андрія Портнова на адресу журналістів "Радіо Свобода". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

Як повідомляється, правоохоронці кваліфікували висловлювання Портнова на адресу журналістів за двома статтями, а саме за ч. 2 ст. 171 та ч. 1 ст. 345-1 Кримінального кодексу України.

"Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли за ч. 2 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) та за ч. 1 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський у середу, 6 листопада, створив Раду з питань свободи слова та захисту журналістів. Рада була створена з метою забезпечення дотримання права на свободу слова, налагодження ефективної взаємодії державних органів, ЗМІ, інститутів громадянського суспільства, зокрема щодо запобігання перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Додамо, за 9 місяців 2019 року в Україні зафіксовано 55 випадків фізичної агресії щодо журналістів. Найчастіше силу до працівників ЗМІ застосовували в Києві та Одесі.