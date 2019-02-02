Поліція відкрила провадження через травмування дитини льодяною брилою в Полтаві

Дівчинка перебуває у лікарні

Полиция открыла уголовное производство по факту травмирования в Полтаве малолетнего ребенка ледяной глыбой, которая упала с крыши. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение прес-службы полиции.

Как отмечается, 2 февраля, около 13 часов, вблизи остановки общественного транспорта "Октябрьская", по улице Соборности, с крыши дома упала ледяная глыба, которая тяжело травмировала малолетнюю девочку. Сейчас ребенку оказывают помощь врачи.

Все обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа отделения полиции № 1 города Полтавы. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 367 Уголовного кодекса Украины (Служебная халатность). Начато досудебное расследование.

Как писал Styler, в городе Кременчуг, Полтавская область, медики сообщили в полицию о госпитализации 16-летнего парня, на которого упала большая сосулька.

Напомним, в Киеве 1 февраля возле одного из магазинов в Деснянском районе произошел словесный конфликт между тремя мужчинами. Один из них хотел выстрелить в оппонента, но попал в лицо 5-летнему мальчику.