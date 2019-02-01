У Києві затримали чоловіка, який вистрелив в обличчя 5-річному хлопчику

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Правоохоронці затримали підозрюваного, йому загрожує до 7 років позбавлення волі

У Києві біля одного із магазинів у Деснянському районі відбувся словесний конфлікт між трьома чоловіками. Один із них хотів вистрелити в опонента, але влучив у обличчя 5-річному хлопчику, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіції області.

Як повідомляється, стрілянина сталася на вулиці Шолом-Алейхема.

На місці до правоохоронців звернулося двоє чоловіків, із якими конфліктував правопорушник.

Вони повідомили, що зловмисник почав на вулиці з ними сваритися, а потім дістав зброю та, намагаючись вистрелити в одного з них, влучив у дитину. Після скоєного підозрюваний втік.

"Хлопчика лікарі "швидкої" відразу госпіталізували. Нині йому надають необхідну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що під час відпрацювання території працівники поліції затримали підозрюваного у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"Чоловіка доставили до управління поліції для встановлення всіх обставин інциденту", - повідомляють у поліції.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Правопорушнику загрожує до 7 років позбавлення волі.

Як писав Styler, поліція близько 15:00 затримала двох підозрюваних, на вигляд їм приблизно 20 років - їх відвезли в місцеве управління поліції.

За повідомленнями очевидців, мама проходила повз аптеку, що навпроти АТБ, при виході з неї двоє хлопців вистрілили в дитину, їй потрапили в око.

Також повыдомлялося, що біля одного з кафе-барів Одеси чоловік влаштував стрілянину, в результаті чого троє відвідувачів були поранені.