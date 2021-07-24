В Кривому Розі вночі горів будинок престарілих
У Кривому Розі вночі сталася пожежа в будинку престарілих. Евакуювали 22 людини похилого віку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.
Інформація про пожежу надійшла о 03:06. Загорання виникло у приватному будинку для людей похилого віку, який розташований на вулиці Залізна Саксаганського району.
Прибувши на місце рятувальники встановили, що пожежа виникла в середині господарчої кімнати, яка розташована на першому поверсі триповерхового будинку.
На момент виникнення займання всередині будинку заходилось 25 людей: 22 із них - похилого віку (мешканці пансіонату) та 3 людини медичного персоналу:
- з першого поверху винесено на свіже повітря 14 людей (з них 5 виведено персоналом пансіонату до прибуття підрозділів ДСНС);
- з другого поверху винесено на свіже повітря 3 людини та 3 людини виведено в апаратах ЗІЗОД;
- з третього поверху виведено в апаратах ЗІЗОД 2 людини.
Пожежу локалізовано о 03:26 та ліквідовано о 04:20.
Вогнем знищено старе домашнє майно в господарчій кімнаті на площі 16 квадратних метрів.
Фото: пожежа в будинку престарілих (dp.dsns.gov.ua)