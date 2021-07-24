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В Кривому Розі вночі горів будинок престарілих

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Субота 24 липня 2021 08:13
В Кривому Розі вночі горів будинок престарілих Фото: у Кривому Розі горів будинок престарілих (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У Кривому Розі вночі сталася пожежа в будинку престарілих. Евакуювали 22 людини похилого віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Інформація про пожежу надійшла о 03:06. Загорання виникло у приватному будинку для людей похилого віку, який розташований на вулиці Залізна Саксаганського району.

Прибувши на місце рятувальники встановили, що пожежа виникла в середині господарчої кімнати, яка розташована на першому поверсі триповерхового будинку.

На момент виникнення займання всередині будинку заходилось 25 людей: 22 із них - похилого віку (мешканці пансіонату) та 3 людини медичного персоналу:

  • з першого поверху винесено на свіже повітря 14 людей (з них 5 виведено персоналом пансіонату до прибуття підрозділів ДСНС);
  • з другого поверху винесено на свіже повітря 3 людини та 3 людини виведено в апаратах ЗІЗОД;
  • з третього поверху виведено в апаратах ЗІЗОД 2 людини.

Пожежу локалізовано о 03:26 та ліквідовано о 04:20.

Вогнем знищено старе домашнє майно в господарчій кімнаті на площі 16 квадратних метрів.

Фото: пожежа в будинку престарілих (dp.dsns.gov.ua)

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