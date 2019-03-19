Поліція відкрила провадження через напад на суддю в Києві

Провадження відкрили за статтею про хуліганство

Слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за фактом нападу на суддю господарського суду Харківської області Віталія Усатого біля Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Як зазначається, провадження відкрите за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. За вчинення правопорушення передбачено до семи років позбавлення волі.

Раніше РБК-Україна писало, що сьогодні, 19 березня 2019 року, біля Вищої кваліфікаційної комісії суддів України вчинено напад на суддю господарського суду Харківської області Віталія Усатого. Пізніше у поліції повідомили, що невідомий облив суддю зеленкою.

Інцидент стався сьогодні близько 9-й години ранку на вулиці Генерала Шаповала, коли суддя вийшов із автомобіля. Нападника наразі розшукують правоохоронці.

Нагадаємо, 16 листопада 2018 року у Києві напали на голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) Сергія Козьякова.