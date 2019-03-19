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Суддю біля будівлі ВККСУ облили зеленкою

Новини » Надзвичайні події    19.03.2019 - 13:07
Суддю біля будівлі ВККСУ облили зеленкою
Фото: Віталій Усатий (facebook.com/господарський суд Харківської області)

Поліція розшукує нападників

У Києві поліція розшукує зловмисника, який облив зеленкою біля Вищої кваліфікаційної комісії суддів України суддю господарського суду Харківської області Віталія Усатого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції

Як зазначається, напад стався сьогодні близько 9-й години ранку на вулиці Генерала Шаповала Солом’янського, коли суддя вийшов із автомобіля.

На місці події потерпілий розповів, що до нього підійшов невідомий у капюшоні, бризнув зеленкою і втік.  Правоохоронці переглядають записи з камер відеонагляду та проводять заходи для розшуку зловмисника. За словами потерпілого, останнім часом конфліктів у нього ні з ким не виникало.

Фото: місце події (kyiv.npu.gov.ua)

Матеріали зареєстрували у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Солом’янського управління поліції. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Раніше РБК-Україна писало, що сьогодні, 19 березня 2019 року, біля Вищої кваліфікаційної комісії суддів України вчинено напад на суддю господарського суду Харківської області Віталія Усатого.

Нагадаємо, 16 листопада 2018 року у Києві напали на голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) Сергія Козьякова. Один з нападників плеснув в обличчя голові ВККС зеленкою, а інший вилив зеленку на одяг. Після цього нападники зникли. Згодом їх затримали і арештували. 

 

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