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Аеропорт Одеси евакуювали через мінування

Новини » Надзвичайні події     08.01.2020 - 10:44
Аеропорт Одеси евакуювали через мінування
Ілюстративне фото (twitter.com/CFTS_UA)

Невідомий увірвався на територію аеропорту та заявив про мінування

Міжнародний аеропорт "Одеса" евакуювали через чоловіка в балаклаві, який увірвався на територію летовища та заявив про мінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думская".

За даними місцевої поліції, весь персонал аеропорту "Одеса" та його пасажирів було евакуйовано після того, як невідомий чоловік, одягнений у балаклаву, зламав шлагбаум та увірвався на територію летовища. Пізніше невідомий зловмисник заявив, що аеропорт заміновано.

"Увірвався в термінал в балаклаві і куртці з написом на спині "Совість" і почав кричати, що аеропорт замінований", - розповіли в поліції.

Зазначається, що порушник був затриманий. Наразі правоохоронці та вибухотехніки перевіряють територію та будівлі аеропорту "Одеса" на наявність вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 30 грудня у Києві через анонімне повідомлення про мінування закривали одну з центральних станцій метрополітену. Після отримання повідомлення про мінування на вхід та вихід було закрито станцію метро "Хрещатик" та пересадку на "Майдан Незалежності".

Крім того, 19 грудня станцію метро "Площа Льва Толстого" і пересадку закривали на вхід і вихід після анонімного дзвінка про мінування. Інформація про мінування столичного метрополітену не підтвердилася.

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