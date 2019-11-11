Поліція відкрила вогонь по протестуючим в Гонконзі, є поранений

Поліція на протестах в Гонконзі відкрила вогонь по мітингуючим, в результаті чого одна людина отримала поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що за повідомленнями місцевих ЗМІ, поліція відкрила бойові патрони проти демонстрантів на східній стороні острова Гонконг.

Відеозапис показує протестувальника, який лежав у калюжі крові з широко відкритими очима. Як показували відео, опубліковані в соціальних мережах, поліція також розпорошувала перець і придушувала жінку поблизу, коли в офіцерів кидали пластикові ящики.

Керівництво лікарні повідомило Reuters, що 21-річний чоловік, імовірно поранений під час інциденту у Сай-Ван-Хо на острові Гонконг, був поміщений в лікарню в понеділок і його оперують.

Нагадаємо, 3 листопада в результаті зіткнень під час антиурядових акцій протесту у Гонконзі постраждали понад 50 людей, ще кілька сотень демонстрантів були затримані.

Раніше повідомлялося, що в Гонконзі в суботу, 2 листопада, поновилися антиурядові акції протесту, для розгону демонстрантів поліція застосувала сльозогінний газ.