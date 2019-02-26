Поліція відкрила справу за заявою журналіста про стеження охоронців Ахметова

Поліція вивчить надані журналістом "Радіо Свобода" факти

Полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения с квалификацией "препятствование деятельности журналистов" после заявления журналиста "Радио Свобода" Михаила Ткача о слежке охранников олигарха Рината Ахметова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook спикера Национальной полиции Ярослава Тракало.

По его словам, 22 февраля в полицию поступило заявление Ткача о препятствовании деятельности журналиста. В заявлении, в частности, говорилось о том, что в Киеве неизвестные на автомобилях в течение нескольких месяцев следят за его съемочной группой, а 21 февраля группа была заблокирована этими автомобилями.

"После получения заявления Главное следственное управление внесло указанные сведения в ЕРДР с предварительной правовой квалификацией по ч. 3 статьи 171 УК (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Любые попытки или методы давления на журналистов, даже в завуалированной форме, недопустимы. Все доказательства, предоставленные в полицию, будут тщательно изучены", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что представители охраны Рината Ахметова систематически следят за Ткачом и съемочной группой программы расследований "Схемы: коррупция в деталях". Журналисты установили, что автомобили, которые используют для слежки, относятся к охранной фирме ООО "Дельта-Донбасс".

Также сообщалось, что журналист после этого подал заявление в полицию.