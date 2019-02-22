Журналіст "Схем" подав заяву в поліцію через стеження охоронців Ахметова

Фото: Михайло Ткач (facebook.com/mixailotkach)

Заяву в поліцію журналісти склали разом з юристами Інституту розвитку регіональної пресиМихайло Ткач просить відкрити кримінальне провадження за фактом переслідування журналіста у зв'язку з його законною професійною діяльністю

Журналіст програми розслідувань"Схеми: корупція в деталях" Михайло Ткач подав заяву в поліцію через систематичне стеження охороною Ріната Ахметова за ним і знімальною групою. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Радіо Свобода.

У заяві Ткач просить порушити кримінальне провадження за ч. 3 ст. 171 Кримінального кодексу України - переслідування журналіста у зв’язку з його законною професійною діяльністю за попередньою змовою групою осіб.

"Протягом останніх кількох місяців (з осені 2018 року і до сьогодні) за мною та знімальною групою відбувається регулярне переслідування. Одні й ті ж 2-3 автомобілі переслідують редакційну машину, коли я з оператором їду на зйомки, як у місті Києві, так і поза містом", - йдеться у заяві журналіста.

Заяву в поліцію журналісти склали разом з юристами Інституту розвитку регіональної преси, які надають юридичний супровід програмі "Схеми". Повідомляється, що журналісти звертались до прес-служби Ріната Ахметова з питанням, із чим пов'язане стеження охоронців олігарха за журналістами. До публікації там так і не відповіли.

Нагадаємо, вчора програма "Схеми" опублікувала розслідування, в якому розповідається, що представники охорони Ріната Ахметова систематично стежать за журналістом Михайлом Ткачем і знімальною групою програми розслідувань " Схеми". Було встановлено, що усі автомобілі, які стежать за знімальною групою, належать охоронній фірмі ТОВ "Дельта-Донбас", кінцевим бенефіціарним власником якої є олігарх Рінат Ахметов.

Раніше повідомлялося, що Національна спілка журналістів України у грудні минулого року зафіксувала п'ять нападів на журналістів.