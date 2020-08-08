Поліція відкрила справу через можливу прослушку квартири журналіста "Схем"

Фото: автомобіль поліції (РБК-Україна)

Під час огляду поліція не виявила прослуховуючої техніки

Поліція відкрила справу через фактів можливої прослушки квартири журналіста програми "Схеми" Радіо Свобода Михайла Ткача. При цьому в ході огляду квартири прослуховуючих засобів не було виявлено.

Про це повідомили у прес-службі поліції Києва.

За словами правоохоронців, сьогодні вранці в поліцію звернувся чоловік, який виявив у своїй квартирі по вулиці Ольжича пошкодження стелі.

"По прибуттю правоохоронці провели огляд місця події та опитали заявника. В ході перевірки повідомлення поліцейські виявили на стелі у квартирі на п'ятому поверсі пошкодження. Також співробітники поліції оглянули дах будівлі, але ніяких ушкоджень або технічних засобів не виявили.

За даним фактом відкрито справу за ч. 1 ст. 182 (порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, сьогодні Михайло Ткач заявив, що виявив в свій квартирі ознаки прослуховуючого пристрою. За його словами, протягом декількох тижнів він неодноразово отримував попередження, що його журналістська діяльність дратує чиновників. У списку розслідувань Ткача - порушення ПДР чиновниками, переїзд президента Володимира Зеленського у державну резиденцію, закордонні польоти українських олігархів в умовах "закритого неба" та інші.

Також РБК-Україна писало, що в Україну повернулися затримані в Мінську журналісти телеканалу "Новий час", їх депортували і заборонили в'їзд до Білорусі на 10 років.

Вони були затримані напередодні в Мінську в зв'язку з відсутністю акредитації. За час перебування в Білорусі журналісти займалися висвітленням мітингів опозиціонерів перед президентськими виборами.