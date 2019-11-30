Поліція відкрила справу через підрив відділення банку в Києві

Поліція відкрила кримінальне провадження через вибух у відділенні "Ощадбанку" на столичній Русанівці, який стався в ніч на 30 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Як повідомляється, правоохоронці опитали свідків події, а також вилучили записи з камер відеоспостереження. Наразі поліція спрямувала всі сили, щоб встановити та затримати причетних до вибуху у відділенні "Ощадбанку".

"Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (умисне знищення, або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоди у великих розмірах) Кримінального кодексу України", - додали в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпровському районі Києва стався вибух у відділенні "Ощадбанку" на вулиці Ентузиастів. Попередньо, вибух здійснили двоє зловмисників з метою викрадення грошей з банкомату. Вибух був настільки потужним, що уламки вітрини віднесло на декілька десятків метрів, а у приміщенні обвалилася стеля. Поліція оголосила план "Сирена" для пошуку злочинців.

Крім того, 29 листопада у Харківській області невідомі підірвали банкомат у Первомайську. З банкомату були викрадені чотири касети з грошима на суму близько 2 млн гривень. Для пошкодження банкомату зловмисники використовували саморобний вибуховий пристрій.