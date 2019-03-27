Поліція відкрила справу через обшуки в Криму

Національна поліція відкрила кримінальне провадження у зв'язку з проведенням російськими силовиками обшуків в Криму. Про це повідомляє "Крым.Реалии".

Слідчий відділ Головного управління в АР Крим і Севастополі повідомив, що за даним фактом передбачена кримінальна відповідальність - до п'яти років позбавлення волі.

Відзначимо, що російські силовики затримали вже 17 кримських татар після обшуків. У зв'язку з цим Україна звернулася до Ради Європи та ЄС для реакції на ці дії Москви.

Як повідомляло РБК-Україна, затримали Шабана Умерова, Сейтхалілова Рустема, Тофіка Абдулгазієва, Джеміля Гафарова, Сейрана Муртази, Аліма Керімова, Фархада Базарова, Меджита Абдурахманова, Якима Бекірова, Рустема Шейхалієва, Сейтвелі Сейтаптієва і Яшара Муєдінова, Акіма Бекірова.

Посол України в Королівстві Бельгія, представник України при Європейському Союзі в Twitter заявив, що РФ сьогодні здійснила найбільшу хвилю порушень прав людини в Криму.

"5-річчя прийняття резолюції ООН: обшуки у 27 будинках кримських татар, затримані не менше 10 осіб. Ми інформуємо партнерів по ЄС про жахливий розгін людей і вимагаємо рішучих заходів реагування", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, ФСБ пригрозило відкриттям кримінальної справи тим, хто прийшли підтримати затриманих. МЗС України вже висловив протест Росії і закликав її негайно звільнити всіх затриманих активістів.