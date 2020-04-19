Поліція відкрила справу через порушення карантину у храмі

Поліція розпочала одне кримінальне провадження та склала три адміністративних протоколи через порушення карантинних обмежень під час пасхальних богослужінь. Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко у Facebook.

Клименко зазначив, що впродовж доби зафіксовано випадки присутності понад 10 вірян у храмах, у тому числі без засобів індивідуального захисту у 19-ти культових спорудах на території 13-ти областей.

"Поліцейські склали три адміністративні протоколи та розпочали одне кримінальне провадження. Решта матеріалів ретельно вивчається для прийняття законного рішення. Поліція продовжує працювати в посиленому режимі", - повідомив Клименко.

Нагадаємо, Православна церква України привітала українців зі Світлим Христовим Воскресінням та побажала кожному добра і духовної сили.

Раніше президент України заявляв, що у разі недотримання карантинних обмежень у період Великодніх свят кількість заражених коронавірусом в Україні може зрости до 10% населення. Спалах можуть спричинити великі скупчення людей на Великдень.