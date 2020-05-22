Поліція відкрила справу через масове вбивство в Житомирській області. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Справу відкрили за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство двох і більше осіб). Санкція статті передбачає до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув‘язнення.

Обставини події з’ясовуються. На місці працюють слідчо-оперативні групи. Стрільця затримали, мисливську рушницю вилучили.

Нагадаємо, на березі ставка, неподалік від села Новоселиця Попільнянського чоловік розстріляв 7 осіб.

РБК-Україна писало, що слідчі поліції Закарпаття повідомили про підозру двом учасникам перестрілки в Мукачево, яка сталася на початку лютого 2020 року. Тоді в результаті конфлікту були поранені дві людини.

Як відомо, інцидент сталася 7 лютого 2020 року. Однією з жертв нападу був Артур Пашкуляк, якого пов'язують з колишнім народним депутатом Михайлом Ланьо.