Полиция открыла дело из-за массового убийства в Житомирской области. Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Дело открыли по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство двух и более лиц). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают следственно-оперативные группы. Стрелка задержали, охотничье ружье изъяли.

Напомним, на берегу ставка, неподалеку от села Новоселица Попельнянского мужчина растрелял 7 человек.

РБК-Украина писало, что следователи полиции Закарпатья сообщили о подозрении двум участникам перестрелки в Мукачево, которая произошла в начале февраля 2020 года. Тогда в результате конфликта были ранены два человека.

Как известно, инцидент произошел 7 февраля 2020 года. Одной из жертв нападения был Артур Пашкуляк, которого связывают с бывшим народным депутатом Михаилом Ланьо.