Поліція відкрила справу за фактом підпалу будинку Шабуніна

Пожежу в будинку активіста Віталія Шабуніна в Київській області кваліфікували як підпал. Поліція відкрила кримінальну справу.

Про це йдеться в повідомленні поліції Київської області.

Повідомляється, що за даним фактом слідчі Бориспільського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. ст 2. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років

"За даним фактом розпочато досудове розслідування. Поліція встановлює осіб, причетних до скоєння кримінального злочину", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, сьогодні стало відомо про пожежу в будинку Шабуніна в селі Гнідин під Києвом. В результаті інциденту ніхто не постраждав, за словами активіста, на момент пожежі в будинку були його батьки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Миколаєві з вогнепальним пораненням був госпіталізований активіст; за даними поліції, поранення сталося з необережності, коли чоловік розбирав травматичний пістолет. У його будинку знайшли помпову рушницю і гранату.