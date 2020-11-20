Поліція відкрила справу за фактом масового отруєння дітей у Харківській області

Фото: поліція (РБК-Україна)

У Харківській області сталось масове отруєння дітей в Дергачівському ліцеї. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Справу кваліфікували як порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. Після інформація про погане самопочуття у дітей працівники санітарно-епідеміологічної станції відібрали з території ліцею зразки їжі, зробили змиви та провели дезінфекцію їдальні.

"Інформацію за фактом події слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 325 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в результаті отруєння постраждали 39 дітей. Постраждалим попередньо поставили діагноз - харчова токсикоінфекція, гострий гастроентероколіт.

Раніше в Одеській області в результаті отруєння шаурмою в інфекційну лікарню доставили 41 людини, серед яких десятеро дітей. У постраждалих виявили гостру кишкову інфекцію.