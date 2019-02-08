Поліція відкрила справу по ДТП з постраждалою патрульною в Києві

Чиновника Голосіївської РДА підозрюють у порушенні ПДР

Полиция завела дело на первого замглавы Голосеевской районной государственной администрации Киева Юрия Ткаченко за ДТП, в котором пострадала патрульная полицейская. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Сообщается, что Ткаченко, который находился в состоянии алкогольного опьянения, отказался от теста. Его доставили к наркологу, однако сдать анализы чиновник тоже отказался. На него в итоге составили административные материалы, а по факту ДТП открыли дело ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, вчера вечером Ткаченко за рулем автомобиля BMW протаранил машины Skoda и Nissan, которые попали в ДТП. Кроме того, в результате инцидента пострадала патрульная, которая оформляла аварию. Ее госпитализировали с переломом ноги. Также за помощью к врачам обратились две женщины, которые находились в Skoda, им оказали помощь без госпитализации.

Отметим, в июле уволили главу Перечинской райгосадминистрации Закарпатской области Виктора Олефира, который устроил пьяное смертельное ДТП. Тогда в результате наезда погибли две женщины.