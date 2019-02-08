У Києві нетверезий заступник голови РДА збив патрульну

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Поліцейська оформлювала ДТП в момент, коли її травмували

Заступник голови районної державнох адміністрації Києва, перебуваючи за кермом напідпитку, травмував патрульну поліцейську, яка оформлювала аварію. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції Києва.

Відомо, що інцидент трапився ввечері у четвер, 7 лютого, на Південному мосту. Екіпаж патрульних поліцейських працював над оформленням дорожньо-транспортної пригоди - "Шкода" зіткнулась із "Ніссаном".

Зазначається, що Екіпаж патрульних поліцейських припаркував службовий автомобіль попереду "Нісана". Патрульна поліцейська перебувала між службовим автомобілем та "Нісаном".

"У цей момент водій автомобіля "БМВ", рухаючись у напрямку лівого берега, здійснив зіткнення з автомобілем "Шкода", який у свою чергу вдарився в "Нісан". Внаслідок цього патрульну затиснуло між двома машинами, вона отримала травму ноги", - зазначили у поліції.

Окрім того, на погане самопочуття поскаржилися двоє дорослих і дитина, які перебували в салоні "Шкоди". Усім їм знадобилась медична допомога.

"Встановлено, що за кермом "БМВ" перебував заступник голови районної у місті Києві державної адміністрації, який має явні ознаки алкогольного сп’яніння", - додали у прес-службі.

Наразі поліцейськими вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Нагадаємо, за результатами судових слухань прокурор ппопросив суд обвинувачених у скоєнні смертельної ДТП у Харкові Олену Зайцеву та Геннадія Дронова позбавити волі строком на 10 років, а також позбавити водійських прав на 3 роки.