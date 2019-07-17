Поліція відкрила 250 справ за порушення перед виборами

Станом на 17 липня поліція відкрила 250 кримінальних проваджень за фактом порушень виборчої кампанії на позачергових виборах до Верховної ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

За даними МВС, правоохоронці зареєстрували вже 4843 порушення під час виборчої кампанії та склали 930 адміністративних протоколів. Також за фактом порушень Національна поліція відкрила 250 кримінальних проваджень.

"Ми вивчаємо усі повідомлення щодо порушень виборчого законодавства. Я ще раз підкреслюю, що МВС та Національна поліція знаходяться поза підтримки всіх, хто бере участь в парламентських виборах, незалежно від провладності чи опозиційності", - заявив глава МВС Арсен Аваков.

Крім того, поліція співпрацює з адміністраціями соціальних мереж для виявлення використання реклами, яка не була оплачена з виборчого фонду, а також для протидії антирекламі.

"Ми маємо співпрацю із Facebook, Twitter та Googlе та будемо оприлюднювати факти, коли у нас є непроплачена із виборчого фонду реклама, в том числі, і контрреклама. Це заборонено законом. Ми розглянемо і подивимось, хто це, щоб не бути голослівними", - додав Аваков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці викликали на допит майже 100 осіб, яких підозрюють у перешкоджанні здійсненню виборчого права перед позачерговими парламентськими виборами. Слідчі підрозділи поліції розпочали 217 кримінальних проваджень.