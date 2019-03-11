Поліція відкрила 142 справи за порушення виборчої кампанії

З початку передвиборчої кампанії в Україні зареєстровано 2786 заяв про правопорушення, пов'язані з виборчим процесом

Полиция с начала избирательной кампании во время выборов-2019 открыла 142 уголовных дела. Об этом во время брифинга заявил заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Максим Цуцкиридзе, передает пресс-служба МВД.

По его словам, с начала предвыборной кампании на территории государства зарегистрировано 2786 заявлений и сообщений о правонарушениях, связанных непосредственно с избирательным процессом.

По результатам их рассмотрения составлено 518 административных протоколов. Кроме того, Национальной полицией начато 142 уголовных производств, прямо или косвенно связанные с нарушением избирательных прав граждан. Больше всего уголовных производств зарегистрировано в Киеве - 28, в Черкасской области - 15, Черниговской - 13, Одесской - 11 и Кировоградской областях -10.

По словам Цуцкиридзе большинство из начатых уголовных производств, а именно 48, касаются подкупа избирателей. В 13 уголовных производствах уже получили сообщение о подозрении 22 человека.

Напомним, ранее Генпрокуратура разоблачила планы подкупа избирателейв трех областях. В частности, якобы планировался подкуп 45 тыс. избирателей на округах в Винницкой, Волынской и Днепропетровской областей в пользу Юлии Тимошенко.