Поліція відкрила 100 кримінальних справ з початку виборчої кампанії

За день, 26 лютого, відкрито чотири справи за фактами порушення виборчого законодавства

Полиция за сутки, 25 февраля, открыла четыре уголовных дела, связанных с избирательным процессом во время выборов-2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

В частности, за прошедшие сутки Национальная полиция зарегистрировала еще четыре случая нарушения предвыборного законодательства, по которым были открыты уголовные производства.

Всего за минувшие сутки на территории государства зарегистрировано 63 сообщения о событиях, связанных с выборами. С начала предвыборной кампании зафиксировано 1991 сообщение. Полицейские открыли 100 уголовных производств. Кроме того, правоохранители составили 435 административных протоколов по фактам нарушений в избирательной сфере.

В основном такие сообщения связаны с незаконной агитацией - 1194 факта, подкупом избирателей - 155 и хулиганством - 55. Больше всего сообщений поступило в Киеве, Днепропетровской, Киевской и Донецкой областях.

Напомним, 26 февраля полицейские Киева начали уголовное дело по факту подкупа избирателей. В частности, в полицию Киева поступило депутатское обращение, что на территории Святошинского района осуществляют подкуп избирателей. Гражданам предлагали заполнить анкету и подписать обязательство в поддержку одного из кандидатов на выборах президента. При выполнении таких действий людям предлагали вознаграждение в размере 1000 гривен.