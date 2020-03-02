Поліція звільнила всіх заручників у торговому центрі на Філіппінах

Всі співробітники торгового центру в Сан-Хуані на Філіппінах, яких взяв у заручники колишній охоронець ТЦ, звільнені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Philippines.

Відомо, що в ході переговорів з поліцією чоловік зажадав зв'язати його з колишніми роботодавцями - керівниками охоронної фірми, які в підсумку принесли йому вибачення і висловили готовність піти у відставку. Після цього озброєний чоловік сам здався поліції та відпустив людей.

Нагадаємо, сьогодні вранці в Сан-Хуані на Філіппінах поліція і спецназ почали спецоперацію у дорогому торговому центрі V-Mall після того, як озброєний чоловік узяв в заручники близько 30 співробітників ТЦ. Зловмисник відкрив стрілянину в залі центру, внаслідок чого поранив одну людину.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що невідомий відкрив стрілянину в одному з торгових центрів в Бангкоку.

Також повідомлялося, що у Таїланді військовослужбовець влаштував стрілянину по перехожих, вистрілив з гранатомета по торговому центру "Термінал 21", а також відкрив вогонь по відвідувачах. Всі дії нападник транслював у прямому ефірі на сторінці в Facebook. Крім того, протягом декількох годин в торговому центрі він утримував сотні заручників і відстрілювався від поліцейських.