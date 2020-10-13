Поліція оголосила підозру іноземцю, який стріляв під час автопробігу в Києві

Фото: автомобілі патрульної поліції і швидкої допомоги (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Поліція затримала і оголосила звинувачення 19-річному іноземцеві, причетному до стрілянини в Києві. У неділю він брав участь в автопробігу в центрі міста.

Про це повідомляє Національна поліція.

У пробігу брали участь 14 іноземців. В ході з'ясування обставин правоохоронці дізналися, що до стрілянини під час заходу причетний 19-річний громадянин іншої країни.

Хлопець затриманий поліцією, йому пред'явлено звинувачення за ч.4 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Порушникові загрожує тюремний строк від трьох до семи років. Незабаром йому буде обрано запобіжний захід.

11 жовтня по центру Києва проїхала колона автомобілів з символікою Азербайджану, Туреччини та України. Рухаючись по вулиці Грушевського іноземці зробили кілька пострілів. Правоохоронці на місці події знайшли чотири гільзи.

Вчора повідомлялося, що в Запоріжжі сталося ДТП, в якому зіткнулися два легкових автомобіля. В результаті інциденту один з водіїв загинув, а ще четверо людей постраждали.

Також у Києві на Подолі був затриманий чоловік, який підпалив будинок. Також він цеглиною розбив скло в автомобілях.