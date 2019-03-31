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Поліція не виявила вибухівку в готелі у центрі Києва

Новини » Надзвичайні події    31.03.2019 - 17:26
Поліція не виявила вибухівку в готелі у центрі Києва
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Правоохоронці за даним фактом відкрили кримінальне провадження

Поліція провела перевірку інформацію про можливе мінування готелю у центрі Києва на вулиці Інститутська. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Правоохоронці повідомили, що після перевірки інформації про замінування, жодних вибухонебезпечних та підозрілих предметів виявлено не було.

Слідчі Печерського управління поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу Україну. 

В даний час правоохоронці проводять необхідні заходи для встановлення особи, яка повідомила про замінування.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у готелі у центрі Києва шукають вибухівку, людей евакуюють. Відразу після отримання повідомлення про мінування будівлі на Інститутській на місце події виїхали фахівці профільних служб для перевірки будівлі та прилеглої до нього території, було евакуйовано щонайменше 150 осіб.

Нагадаємо, раніше у Києві невідомий повідомив про мінування чотирьох торгово-розважальних центрів. В ході перевірки будівель жодних вибухонебезпечних або підозрілих предметів не було виявлено. На час перевірки було евакуйовано майже 5 тисяч осіб.

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