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Полиция не обнаружила взрывчатку в отеле в центре Киева

Новости » Происшествия    31.03.2019 - 17:26
Полиция не обнаружила взрывчатку в отеле в центре Киева
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство

Полиция провела проверку информации о возможном минировании гостиницы в центре Киева на улице Институтская. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Нацполиции.

Правоохранители сообщили, что после проверки информации о минировании, никаких взрывоопасных и подозрительных предметов обнаружено не было.

Следователи Печерского управления полиции по данному факту открыли уголовное производство по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса украины.

В настоящее время правоохранители проводят необходимые мероприятия для установления лица, сообщившего о заминировании.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в гостинице в центре Киева ищут взрывчатку, людей эвакуируют. Сразу после получения сообщения о минировании здания на Институтской на место происшествия выехали специалисты профильных служб для проверки здания и прилегающей к нему территории, было эвакуировано не менее 150 человек.

Напомним, ранее в Киеве неизвестный сообщил о минировании четырех торгово-развлекательных центров. В ходе проверки зданий никаких взрывоопасных или подозрительных предметов не было обнаружено. На время проверки были эвакуированы около 5 тысяч человек.

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