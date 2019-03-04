Поліція виявила невідоме технічне обладнання біля офісу Зеленського

На місці працювали вибухотехніки

Полиция Киева проверяет информацию об установке неизвестного технического оборудования возле офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу полиции.

Как отмечается, в Шевченковское управление полиции поступило сообщение о неизвестной коробке на крыше здания по улице Белорусской.

Когда правоохранители прибыли на место происшествия, к ним обратился охранник кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского. Он рассказал, что на крыше жилого дома неизвестные лица устанавливали подозрительные предметы.

Работники взрывотехнической службы тщательно проверили эти предметы, опасности для жизни людей они не представляют. Следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции проводит осмотр места происшествия и изымает оборудование. Информация о находке передана в органы прокуратуры и Службу безопасности Украины.

По словам главы МВД Арсена Авакова, у офиса Зелинского были установлены элементы аппаратуры прослушивания.

В полиции добавили, что следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 359 (Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от двухсот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, ранее Национальная полиция Украины по заявлению Владимира Зеленского внесла сведения в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.182 УК Украины "Нарушение неприкосновенности частной жизни".

РБК-Украина писало, что всего с начала избирательного процесса во время выборов-2019 полицейские открыли 117 уголовных производств, а также объявили о подозрении 19 лицам.