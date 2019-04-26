Поліція виявила прапори ІГ та вибухівку в будинку терористів на Шрі-Ланці

Співробітники служби безпеки острова виявили вибухові речовини в ході спеціальної операції проти можливих терористів, які здійснили серію вибухів на Шрі-Ланці 21 квітня. Про це повідомляє портал Adaderana.



Правоохоронні органи вилучили вибухову речовину і 100 тис. залізних кульок, а також дрони і як мінімум один пояс смертника. Вони також знайшли одяг і прапори, пов'язані з терористичною організацією "Ісламська держава" (ІГ).



Раніше РБК-Україна повідомляло, що правоохоронці затримали трьох осіб з вибухівкою недалеко від залізничної станції в Коломбо. У затриманих було вилучено 1 кг вибухової речовини С-4.

Раніше влада Шрі-Ланки попередили про загрозу терактів у мечетях острова, в зв'язку з цим були прийняті додаткові заходи безпеки.

Крім того, посольство США попередило, що в майбутні вихідні можуть бути здійснені нові атаки на Шрі-Ланці на громадські місця і церкви.

Також 26 квітня у ході спецоперації на острові пролунало три вибухи. Під час рейду в районі Саинда-Маруду в місті Калмунай поліція була змушена вступити в перестрілку.