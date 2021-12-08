У Нігерії бойовики підпалили автобус з людьми: загинуло не менше 30 осіб

В Нігерія бойовики підпалили автобус з пасажирами. В результаті загинули не менше 30 осіб, в числі яких жінки і діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Прес-секретар північно-західної поліції штату Борно Санусі Абубакар повідомив, що озброєними людьми був підпалений автобус з 24 пасажирами. Семеро людей врятувалися і з травмами і були доставлені в лікарню.

Однак місцеві жителі, які прибули на місце події і допомогли забрати тіла, повідомили виданню, що автобус був перевантажений, а тіла згоріли до невпізнання.

Вони відзначили, що останків тіл не менше 30 осіб, включаючи жінок і дітей.

За словами жителів, жителі села потрапили в засідку на дорозі, що з'єднує район місцевого самоврядування Сабон Бірні та село Гідан Бава в штаті Борно.