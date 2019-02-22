Поліція назвала можливу причину ДТП з фурою в Києві

Поліція уточнила, що в результаті інциденту постраждали дві людини

Фура с кирпичами в центре Киева могла перевернуться в связи с отказом тормозов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Сообщается, что по предварительной информации, у грузовика отказали тормоза. Инцидент произошел утром на улице Лютеранской возле выезда на Крещатик. Фура с кирпичами скатилась с горки, повредила припаркованные авто и перевернулась.

"На момент аварии в кабине находились двое водителей, которые получили незначительные телесные повреждения: врачи оказали им помощь", - говорится в сообщении.

Вероятной причиной ДТП стал отказ тормозной гидравлики, правоохранители устанавливают механизм и причины аварии. После проведения первоочередной проверки будет дана правовая квалификация.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева перевернулась фура с кирпичами. Грузовик покатился с уклона, задел легковой автомобиль Toyota, рекламный щит и дорожный знак.

Ранее на трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП с микроавтобусом. В результате аварии, по последним данным, погибли пять человек.