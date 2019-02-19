На трасі Київ-Харків сталася ДТП з мікроавтобусом, є жертви

Фото: місце аварії (npu.gov.ua)

Унаслідок аварії загинули 4 людини

У Полтавській області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі мікроавтобуса, унаслідок якої загинули чотири людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби поліції Полтавської області.

Як зазначається, аварія сталася близько 18:00 на 188 км автодороги Київ-Харків, поблизу села Пишне. Мікроавтобус "Volkswagen" , рухаючись з Варшави у сторону Харкова до Запоріжжя, не впорався з керуванням і допустив наїзд на металевий відбійник. Унаслідок зіткнення автомобіль виїхав за межі проїжджої частини і перекинувся.

За попередньою інформацією у мікроавтобусі перебувало 6 осіб. Унаслідок ДТП 3 осіб загинули на місці події, ще одна - загинула у лікарні. Ще 2 людей, серед яких і водій – перебувають у реанімації.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановлюють особи загиблих та травмованих, з’ясовують обставини та причини аварії.

Фото: місце ДТП (pl.npu.gov.ua)

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб).

Нагадаємо, 18 лютого в Києві на Броварському проспекті сталася ДТП за участю семи автомобілів. Унаслідок аварії постраждали двоє людей.

РБК-Україна писало, що Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід водію BMW Х5, який спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду на Столичному шосе.