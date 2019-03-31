Поліція назвала кількість порушень на виборах станом на 19:00

У день виборів президента України станом на 19:00 правоохоронцями було відкрито 25 кримінальних справ у зв'язку з порушенням виборчого законодавства. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

В Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що за сьогодні, 31 березня, до правоохоронців надійшло 1768 заяв й повідомлень, які пов’язані з виборчим процесом.

Також повідомляється, що поліцією було складено 15 адміністративних протоколів про порушення.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Центральну виборчу комісію надійшло 11 скарг про порушення на виборах президента України. В даний час вони знаходяться на розгляді у членів комісії, в основному ці скарги не істотні за своїм змістом, однак поки вони лише зареєстровані.

Нагадаємо, український омбудсмен Людмила Денісова отримала понад 200 звернень у зв'язку з порушеннями на виборах президента України. Омбудсмен отримала 218 телефонних звернень та 21 електронне звернення від виборців станом на 13:00. Денисова уточнила, що 40% звернень стосуються реєстру.