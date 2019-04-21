В Україні посилили охорону дипломатичних установ під час виборів

До суду направили 20 кримінальних справ, відкритих під час першого туру виборів президента України. Про це на брифінгу в МВС розказав голова Національної поліції України Сергій Князєв, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, 820 адмінпротоколів реалізовано. З них 567 дійшли до суду. Вже є 245 рішень суду, по 144 справам накладено штрафи.

"20 кримінальних справ, відкритих під час першого туру виборів, направили до суду. Всього в провадженні слідчих 144 справи. Оголошено 29 підозр", - розказав він.

Окрім того, посилено охорону дипломатичних представництв під час виборів.

"За п'ятницю і суботу було видано більше 12 тисяч паспортів громадянам України", - заявив Князєв.

"Також наголошую, що вам не можуть відмовити у видачі бюлетенів при наявності ID картки. Коли ви кидаєте бюлетень в урну, тримайте свій паспорт не разом з бюлетенем, бо паспорт може впасти разом з бюлетенем", - повідомив представник Державної міграційної служби в ході брифінгу.

Він також додав, що бюлетень для голосування також зобов'язані видати, навіть якщо громадянин не встиг вклеїти фотографію у паспорт по факту досягнення 25-річного чи 45-річного віку.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні не відкрилась одна виборча дільниця. На сьогоднішній ранок не відкрита лише одна дільниця у селищі Лебединське на лінії розмежування у Донецькій області.