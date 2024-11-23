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Полиция напомнила, почему следует реагировать на сигналы воздушной тревоги

Украина, Суббота 23 ноября 2024 22:56
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Полиция напомнила, почему следует реагировать на сигналы воздушной тревоги Фото: почему важно реагировать на сигнал воздушной тревоги (РБК-Украина, Червинская Юлия)
Автор: Карина Левицкая

Сигналы воздушной тревоги - это предупреждение о реальной угрозе. Игнорировать их не следует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление патрульной полиции.

"Сигналы воздушной тревоги - это не просто звук, а предупреждение о реальной угрозе. Даже если мы слышим сигнал тревоги по разведывательному дрону, не стоит забывать, что за ним, могут быть - баллистические ракеты", - подчеркнули в полиции.

Правоохранители подчеркнули, что именно поэтому реакция на сигнал должна быть мгновенной.

"Это ваш единственный шанс выжить. Баллистика не прощает промедлений: с момента обнаружения до прилета - минимум времени", - добавили в полиции.

В то же время правоохранители напомнили, как поступать, когда слышите сигнал об опасности:

  • оставьте все и немедленно до ближайшего укрытия;
  • проверьте официальные источники информации, чтобы понять масштабы опасности;
  • если вы на улице, избегайте открытых пространств и скопления людей;
  • если есть возможность предупредить родных об опасности;
  • оставайтесь в укрытии до официального отбоя тревоги.

"Игнорирование тревоги не сделает вас сильнее или смелее! Заботьтесь друг о друге. Напоминайте родным о правилах безопасности!", - подчеркнули в полиции.

Атаки РФ по Украине

Напомним, что россияне почти ежедневно наносят удары по Украине. Оккупанты в основном применяют "Шахеды", а также в последнее время все чаще прибегают к массированным ракетным ударам по Украине.

Заметим также, что дети различно реагируют на сигналы воздушной тревоги. Кто быстро тянет родителей в безопасное укрытие, кто даже не отворачивается от экрана планшета или телевизора.

РБК-Украина объяснила, что делать, когда ребенок боится воздушной тревоги.

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