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Поліція нагадала, чому варто реагувати на сигнали повітряної тривоги

Україна, Субота 23 листопада 2024 22:56
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Поліція нагадала, чому варто реагувати на сигнали повітряної тривоги Фото: чому важливо реагувати на сигнал повітряної тривоги (РБК-Україна, Червінська Юлія)
Автор: Каріна Левицька

Сигнали повітряної тривоги - це попередження про реальну загрозу. Ігнорувати їх не варто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву патрульної поліції.

"Сигнали повітряної тривоги - це не просто звук, а попередження про реальну загрозу. Навіть якщо ми чуємо сигнал тривоги по розвідувальному дрону, не варто забувати, що за ним, можуть бути - балістичні ракети", - наголосили в поліції.

Правоохоронці наголосили, що саме через це реакція на сигнал має бути миттєвою.

"Це ваш єдиний шанс вижити. Балістика не прощає зволікань: з моменту виявлення до прильоту - мінімум часу", - додали в поліції.

Водночас правоохоронці нагадали, як діяти, коли чуєте сигнал про небезпеку:

  • залиште все і негайно до найближчого укриття;
  • перевірте офіційні джерела інформації, щоб зрозуміти масштаби небезпеки;
  • якщо ви на вулиці, то уникайте відкритих просторів й скупчення людей;
  • якщо є нагода попередьте рідних про небезпеку;
  • залишайтесь в укритті до офіційного відбою тривоги.

"Ігнорування тривоги не зробить вас сильнішим чи сміливішим! Дбайте один про одного. Нагадуйте рідним про правила безпеки!", - наголосили в поліції.

Атаки РФ по Україні

Нагадаємо, що росіяни майже щоденно завдають ударів по Україні. Окупанти здебільшого застосовують "Шахеди", а також останнім часом дедалі частіше вдаються до масованих ракетних ударів по Україні.

Зауважимо також, що діти по-різному реагують на сигнали повітряної тривоги. Хтось швидко тягне батьків у безпечне укриття, хтось навіть не відвертається від екрану планшета або телевізора.

РБК-Україна пояснило, що робити, коли дитина боїться повітряної тривоги.

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Повітряні сили України Повітряна тривога
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