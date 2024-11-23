Поліція нагадала, чому варто реагувати на сигнали повітряної тривоги

Сигнали повітряної тривоги - це попередження про реальну загрозу. Ігнорувати їх не варто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву патрульної поліції.

"Сигнали повітряної тривоги - це не просто звук, а попередження про реальну загрозу. Навіть якщо ми чуємо сигнал тривоги по розвідувальному дрону, не варто забувати, що за ним, можуть бути - балістичні ракети", - наголосили в поліції.

Правоохоронці наголосили, що саме через це реакція на сигнал має бути миттєвою.

"Це ваш єдиний шанс вижити. Балістика не прощає зволікань: з моменту виявлення до прильоту - мінімум часу", - додали в поліції.

Водночас правоохоронці нагадали, як діяти, коли чуєте сигнал про небезпеку:

залиште все і негайно до найближчого укриття;

перевірте офіційні джерела інформації, щоб зрозуміти масштаби небезпеки;

якщо ви на вулиці, то уникайте відкритих просторів й скупчення людей;

якщо є нагода попередьте рідних про небезпеку;

залишайтесь в укритті до офіційного відбою тривоги.

"Ігнорування тривоги не зробить вас сильнішим чи сміливішим! Дбайте один про одного. Нагадуйте рідним про правила безпеки!", - наголосили в поліції.