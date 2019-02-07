Поліція розпочала розслідування за заявою кандидата в президенти про стеження

За кандидатом стежили в Одесі на фестивалі "Ліга сміху"

Национальная полиция Украины по заявлению одного из кандидатов в президенты Украины внесла сведения в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.182 УК Украины "Нарушение неприкосновенности частной жизни". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины на странице в Facebook.

Как сообщается, 7 февраля 2018 года один из кандидатов в президенты Украины обратился в органы НПУ с заявлением о зафиксированных фактах слежки за ним и его сотрудниками неизвестными лицами на двенадцати автомобилях в г. Одесса на фестивале "Лига смеха" с 30 января по 4 февраля 2019 года.

Также кандидат сообщил о фиксации фактов слежки за ним и после этого периода по прибытии в г. Киев.

"На основании ст. 214 УПК Украины Нацполиция зарегистрировала уголовное производство по этому факту и начала досудебное расследование", - говорится в сообщении.

Напомним, в Николаеве 5 февраля состоялось два концерта юмористического шоу "Лига смеха", один из которых был бесплатным. Перед началом мероприятия демонстрировались видеоролики о выборах и обращение кандидата в президенты Владимира Зеленского, которое содержит признаки предвыборной агитации.

По данным сети, на входе в зал контролеры сканировали штрих-код приглашения, а непосредственно в помещении зала женщина раздавала рекламные флаеры "Лиги смеха". На обратной стороне флаера размещалась информация о конкурсе. По его условиям нужно сделать фото на концерте и опубликовать с хэштегом "юморквартал" в Instagram. Победителю обещали два билета на концерт-съемку "Лиги смеха" в Киеве.

Ранее сообщалось, что Зеленский задекларировал миллионные доходы и несколько квартир.