Поліція почала провадження через порушення карантину у Почаївській та Святогірській лаврах

Поліція почала кримінальне провадження через порушення карантину в Почаївській Свято-Успенській лаврі (УПЦ МП) в Тернопільській області та у Святогірській Свято-Успенській лаврі в Донецькій області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Нацполіції.

У поліції зазначили, що в обох лаврах під час служби перебувала велика кількість осіб, які не дотримувалися соціальної дистанції, при цьому частина з них не використовувала засоби індивідуального захисту.

За обома фактами розпочато кримінальні провадження за статтею 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

"Божественна літургія в Почаївській Свято-Успенській лаврі відбулася за участю великої кількості віруючих. Згідно з попередніми домовленостями з духовенством Почаївської лаври, богослужіння повинно було проводитися з виконанням усіх умов і правил карантину. Парафіяни повинні були знаходитися на прилеглій території, а не в храмі", - йдеться у повідомленні.

Великоднє богослужіння розпочалося о 23 годині. В цей час поліцейські зафіксували скупчення людей у храмі, ще кілька десятків парафіян були на вулиці. Переважна більшість не дотримувалися дистанції.

Крім того, під час релігійної служби духовенство відкрило двері монастиря, і віруючі, всупереч встановленим обмеженням, почали заходити всередину.

А у Святогірській Свято-Успенській лаврі було зафіксовано зібрання кількасот людей, які не дотримувалися соціальної дистанції та частина з них перебувала без масок.

Нагадаємо, у поліції повідомили, що участь у богослужіннях на Великдень взяли майже 130 тис. громадян.

Раніше повідомлялось, що у разі недотримання карантинних обмежень у період Великодніх свят кількість заражених коронавірусом в Україні може зрости до 10% населення.