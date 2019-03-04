Поліція з початку передвиборчої кампанії відкрила 117 кримінальних справ

Поліція оголосила про підозру 19 особам

Всего с начала избирательного процесса во время выборов-2019 полицейские открыли 117 уголовных производств, а также объявили о подозрении 19 лицам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщается, что 53 дела связаны с нарушением избирательного законодательства и 64 - с проведением предвыборной кампании.

Всего с начала предвыборной кампании полицейские зарегистрировали 2347 сообщений, связанных с избирательным процессом. Большинство из них в Киеве (280), Днепропетровской области (234) и Донецкой (147). Наибольшее количество заявлений касались незаконной агитации (1420), подкупа избирателей (257), хулиганства (81) и повреждения имущества (54).

Также правоохранители составили 477 административных протоколов по фактам нарушений в избирательной сфере. Из них подавляющее большинство (369) по ст. 212-13 (изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск) КУоАП.

Напомним, 2 марта правоохранители приступили к проверке избирательных участков по всей Украине. Инспекторы ГСЧС начали проверку состояния помещений и зданий, которые будут использоваться в качестве избирательных участков.