Поліція Львова не виявила вибухівку на об'єктах

Поліція Львова не підтвердила інформацію про "минировании" восьми готелів міста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національної поліції Львівської області.

Як повідомлялося, у Львові замінували будівлі на вулицях Звенигородської, Городоцькій, Романчука, Князя Романа, Сербської, Тершаковців, Галицької та проспекті Свободи.

За адресами, вказаними у повідомленні, працювали слідчо-оперативні групи, експерти-вибухотехніки, кінологи, патрульні поліцейські і фахівці інших служб. Правоохоронці після евакуації людей обстежили будівлі та прилеглі до них території, ніяких вибухонебезпечних або підозрілих предметів не виявлено.

"Поліцейські встановлюють особу зловмисника, який надав неправдиву інформацію про замінування. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження", - повідомляє прес-служба.

Раніше повідомлялося, що у Львові 6 травня невідомі повідомили в поліцію про замінування восьми готелів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Харкові повідомили про замінування семи готелів. Зокрема, повідомлення про закладення вибухівки в об'єктах на вулиці Шевченка, Нестерова, Копыловской, Сумської, Люсинской, проспекті Гагаріна та Московському надійшло в поліцію 6 травня о 09:07. Поліція проводить евакуацію людей.